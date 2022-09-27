«Он так мучился»: Сергей Пенкин рассказал о последних днях Бориса Моисеева

Знаменитости шокированы смертью известного певца и танцовщика, 68-летнего Бориса Моисеева.

Коллеги покойного скорбят о его кончине и вспоминают, каким прекрасным и добрым человеком он был.

Певец Сергей Пенкин рассказал, что перед смертью Борис Моисеев мучился. Тяжелая болезнь забирала у него все силы и возможность нормально жить.

«Борис был очень талантливым режиссером и хорошим танцором. Очень жаль, что в последнее время он так мучился. И вдвойне жаль, что мы все потеряли такого талантливого человека», — сказал певец Сергей Пенкин.

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Напомним, Борис Моисеев скончался в этот вторник, 27 сентября, в своей квартире в Москве. Причиной смерти известного артиста стал инсульт.

По материалам телеграм-канала Super.