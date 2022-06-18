«Сваты» в ссоре: Добронравов и Кравченко предпочли не вступать в полемику с Кошмал

Российские звезды сериала «Сваты» Федор Добронравов и Татьяна Кравченко предпочли не вступать в полемику с украинской актрисой Анной Кошмал.

Корреспондент Teleprogramma.pro уже несколько месяцев пытается достучаться до актеров, однако они перестали выходить на связь. При этом ранее активно раздавали комментарии.

Напомним, что Анна Кошмал регулярно в соцсетях призывает своих теперь уже бывших друзей по сериалу к ответу. Она не убирает их общий снимок, надеясь, что они смотрят на него и переживают.

Заметим, что Федор Добронравов не высказывался о ситуации на Украине. А вот его сын Виктор поддерживает действия родной страны.

Татьяна Кравченко, уроженка Донецка, публично также ничего не говорила. Однако его друг актер Станислав Садальский отмечал, что готов в любой момент вместе с актрисой поехать в Донбасс и выступить перед местными жителями.

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