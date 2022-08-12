«Сутки назад мы с ней общались»: Богославский подтвердил пропажу Бузовой

Пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил, что исполнительница пропала в горах Сочи.
«Она пропала. Сутки назад мы с ней общались. Знаю, что она полетела в горы. Больше мы с ней не разговаривали. Я не знаю больше, что вам сказать».
Напомним, что первыми забили тревогу поклонники Ольги Бузовой. Они заметили, что звезда перестала публиковать сторисы в социальных сетях.
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Где сейчас находится Ольга Бузова и что с ней происходит — неизвестно. Пока в полицию Сочи заявление о пропаже звезды от близких не поступали, поэтому поиски правоохранительные органы не ведут.