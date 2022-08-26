«Сулейман-то не зря Фирузе выпроводил из дворца!»: Джансу Дере в бикини показала одутловатый животик

Не успела Джансу Дере появиться в турецком сериале «Великолепный век», как тут же вызвала на себя шквал критики со стороны верных почитателей Хюррем султан. Актрису называли слишком тощей, другие «клевали» Джансу за «сонный вид» в кадре. При этом у красавицы-турчанки появились и свои фанаты, которые восхищались утонченностью и изяществом актрисы.

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Похоже самой Джансу Дере совершенно наплевать на то, что думают о ней посторонние. Так, позируя на пляже в мини-бикини, актриса не постеснялась показать угловатую фигуру с выпирающими ребрами и одутловатым животом.