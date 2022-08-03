«Судьба матери»: Собчак в платье в стиле бохо прогулялась за руку с подросшим сыном от Виторгана

Известная журналистка, телеведущая и светская львица Ксения Собчак вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, отдыхает в одной из теплых стран.

Компанию паре составляют их дети от предыдущих браков. Константин Богомолов взял на отдых дочь Анну от Дарьи Мороз, а Ксения Собчак — сына Платона от Максима Виторгана.

В микроблоге звездная мама поделилась видео, сделанным во время прогулки с Платоном.

Мальчик сначала идет за руку с мамой, но едва увидев хорошенькую девочку, тут же устремляется за ней. На идущую сзади Ксению Собчак Платон даже не оборачивается.