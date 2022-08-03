«Судьба матери»: Собчак в платье в стиле бохо прогулялась за руку с подросшим сыном от Виторгана

Известная журналистка, телеведущая и светская львица Ксения Собчак вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым, отдыхает в одной из теплых стран.
Компанию паре составляют их дети от предыдущих браков. Константин Богомолов взял на отдых дочь Анну от Дарьи Мороз, а Ксения Собчак — сына Платона от Максима Виторгана.
В микроблоге звездная мама поделилась видео, сделанным во время прогулки с Платоном.
Мальчик сначала идет за руку с мамой, но едва увидев хорошенькую девочку, тут же устремляется за ней. На идущую сзади Ксению Собчак Платон даже не оборачивается.
«Вся судьба матери в этом клипе — все равно убежит к другой», — прокомментировала видео Ксения Собчак.
Для прогулки с сыном теледива облачилась в белое платье с воланами в стиле бохо. Наряд она сочетала с черным кожаным поясом, подчеркнувшим талию, черными туфлями и сумочкой со вставками того же оттенка.
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Поклонники Ксении Собчак заявили, что разделяют ее чувства, но при этом напомнили, что гораздо хуже, если мальчик совсем не отпускает руку матери.
«Как же сказочно красиво», «И смешно, и грустно», «Маму любить будет вечно», «Аж, мурашки по коже. 100 %», «Пусть лучше при маме всю жизнь?» — высказались в Сети.
Напомним, сыну Собчак от Виторгана Платону в ноябре этого года исполнится шесть лет.