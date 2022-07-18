Страшная давка: что произошло на концерте Шатунова в 1988 году в Воронеже

Сумасшедшая популярность группы «Ласковый май» порой приводила к трагедиям. Об этом рассказали в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».

В 1988 году во время концерта музыкального коллектива в парке «Динамо» в Воронеже была такая давка, что девять человек были затоптаны насмерть.

Этот случай никогда ранее не афишировали в средствах массовой информации. Однако после происшествия парк закрыли.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.