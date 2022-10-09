Стильно сменил прическу: Киркоров после бьюти-преображения в блондина стал копией Шамана

Филипп Киркоров, несмотря на свой 55-летний возраст, внимательно следит за трендами и следует им. Вот и моду на певца Шамана (Shamаn) он не оставил без внимания. По крайней мере, в этом убеждены пользователи Сети.

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Филипп Бедросович неожиданно сменил имидж. Казалось, с возрастом артист решил стать деликатнее во внешности, отказавшись от пышных кудрей и заменив их на простую стрижку с сединой.

Но не тут-то было, Филипп Киркоров теперь превратился в блондина с вертикальными кудрями, которые напомнили людям дреды Шамана.