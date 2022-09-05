«Старые привычки надо менять»: Гузеева объяснила, как стала ведущей на шоу «Голос. 60+»

Телеведущая Лариса Гузеева объяснила свое появление на шоу «Голос 60+» в статусе ведущей. Ранее актриса заменила покинувшего телеканал Дмитрия Нагиева и подверглась в Сети массивной критике.

Во время нового эфира телепроекта звезда обратилась к зрителям и назвала свое появление на «Голосе» чистой случайностью. Она заметила, что может не дотянуть до уровня своего предшественника – искрометного и харизматичного Нагиева. Но недовольные должны смириться – уходить Гузеева не собирается.

«Конечно, вы привыкли видеть на этом месте талантливого и харизматичного ведущего, но иногда старые привычки надо менять», - заявила звезда.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что ранее звезда много лет была ведущей другого проекта на Первом канале – шоу о любви «Давай поженимся!».