«Станиславский бы повернулся и ушел»: Шахназаров оценил спектакль Хаматовой и Белого

Как отметил Шахназаров, он может понять, что Хаматову и Белому хочется быть в профессии. «Хочется чувствовать атмосферу зала. Но надо доказывать свой профессионализм. Они весь спектакль простояли с чемоданами и читали по суфлеру текст. Вот и весь спектакль. Маятник творческой потенции повис и болтается», - заметил Шахназаров.

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Напомним, что в Латвии Чулпан Хаматова вышла на сцену вместе с актером Анатолием Белым в антрепризе. При этом далеко не все латвийские зрители остались довольны увиденным.