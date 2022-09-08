Стало известно, откуда у Владимира Соловьева ссадины на лице

Соловьев – давний фанат карате. У него даже есть черный пояс. Кроме того, он поклонник системы бесконтактного боя, которая так и называется - «Система». Ее придумал тренер Соловьева Михаил Рябко. Основной принцип «Системы» - взаимодействие с атакующим, с его напряжениями и намерениями.

Тренер Соловьева Рябко признался, что ведущий действительно был на днях на тренировке и проводил спарринги, сообщает Baza.

«Возможно, что-то такое вылезло на лице после, но вряд ли, потому что Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет», - сказал Рябко.

В конце разговора Рябко пошутил, что если Соловьев и получил такую травму, то не исключено, что во время спарринга с женой.

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Напомним, что певица Алла Пугачева обещала «дать в морду» одному человеку. Все подумали, что речь как раз шла о Соловьеве, который позволял негативные высказывания о Примадонне. Вскоре у Соловьева появились ссадины на лице.