Стало известно местонахождение Владимира Познера

В последнее время популярный телеведущий и журналист Владимир Познер исчез с радаров — перестал появляться на ТВ и в соцсетях. Поклонники начали опасаться, что Познер покинул страну. Однако местонахождение журналиста рассекретил один из его друзей, бизнесмен Эдуард Мордухович.

Он выложил в своем аккаунте фотографию, на которой изображен вместе с Познером и музыкальным продюсером Виктором Дробышем. И добавил лаконичный комментарий:

«Не уехали!»

Подписчики предполагают, что все трое в настоящее время находятся в Москве, сообщает издание МК.

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