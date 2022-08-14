Стало известно, как Вайкуле могла избегать налогов в России

На днях стало известно, что Лайма Вайкуле может загреметь за решетку. Все дело в том, что латвийскую певицу решили проверить на предмет оплаты налогов за концертную деятельность в России.
А как певица от этого уклонялась, предположил глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.
«Зарубежные артисты в Россию могут въезжать для выступления по следующим основаниям: если они приезжают с платными концертами, они должны иметь однократную либо многократную рабочую визу. Но часто случается, артисты говорят, что приехали не работать, а на день рождения к друзьям или знакомым. Мол, нас попросили спеть, и мы за это ничего не получили», - цитирует эксперта «Абзац».
По словам Хаминского, Вайкуле как гражданка ЕС должна была при каждом въезде в Россию оформлять рабочую визу и указывать цель поездки. Кроме того, в ее обязательства входило то, что документы, которые содержат контракт на выступление с точной суммой вознаграждения, необходимо было предоставлять в консульство РФ.