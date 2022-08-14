Стало известно, как Вайкуле могла избегать налогов в России

На днях стало известно, что Лайма Вайкуле может загреметь за решетку. Все дело в том, что латвийскую певицу решили проверить на предмет оплаты налогов за концертную деятельность в России.

А как певица от этого уклонялась, предположил глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.