Стало известно, как Вайкуле могла избегать налогов в России

Деятельность певицы проверят.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

На днях стало известно, что Лайма Вайкуле может загреметь за решетку. Все дело в том, что латвийскую певицу решили проверить на предмет оплаты налогов за концертную деятельность в России.

А как певица от этого уклонялась, предположил глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

«Зарубежные артисты в Россию могут въезжать для выступления по следующим основаниям: если они приезжают с платными концертами, они должны иметь однократную либо многократную рабочую визу. Но часто случается, артисты говорят, что приехали не работать, а на день рождения к друзьям или знакомым. Мол, нас попросили спеть, и мы за это ничего не получили», - цитирует эксперта «Абзац».

По словам Хаминского, Вайкуле как гражданка ЕС должна была при каждом въезде в Россию оформлять рабочую визу и указывать цель поездки. Кроме того, в ее обязательства входило то, что документы, которые содержат контракт на выступление с точной суммой вознаграждения, необходимо было предоставлять в консульство РФ.

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