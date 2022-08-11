Лайме Вайкуле может грозить тюрьма

Политолог Илья Казанцев считает, что в ближайшее время концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят правоохранительные органы. По его словам, в МВД уже отправлен соответствующий запрос.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».