Лайме Вайкуле может грозить тюрьма

Политолог Илья Казанцев считает, что в ближайшее время концертную деятельность Лаймы Вайкуле проверят правоохранительные органы. По его словам, в МВД уже отправлен соответствующий запрос.
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«Если в ходе проверки подтвердится факт неуплаты подоходного налога от концертной деятельности, то артистке может грозить тюремный срок до трех лет. Именно такое наказание предусмотрено ст. 198 УК РФ для физического лица, не уплатившего налоги в особо крупном размере», — приводит слова Казанцева Solenka.info.
Недавно прошла информация, что компания Вайкуле задолжала крупную сумму денег своим кредиторам. По словам инсайдеров, бизнес артистки терпит крах из-за пандемии.