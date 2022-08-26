Стало известно, что на самом деле связывало Павла Прилучного и Мирославу Карпович

О бурном романе Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян поклонники узнали в конце весны. На тот момент, как выяснилось, пара была уже в статусе мужа и жены.

Многие тут же принялись жалеть бывшую пассию Прилучного, актрису Мирославу Карпович. Ведь именно с ней он провел первые месяцы после развода с Агатой Муцениеце, возил на отдых, познакомил с детьми.

Однако, по словам приятеля Прилучного, актера с Карпович не связывали романтические чувства.

«По-моему, Паша с Мирой просто дружили и ничего больше. А когда их сняли вместе на отдыхе, решили подыграть и изобразить роман ради пиара», — рассказал друг Павла Прилучного.

Напомним, Павел Прилучный и его избранница Зепюр Брутян накануне, 25 августа, устроили пышную свадьбу в Москве. А еще ранее, 12 мая, они стали мужем и женой.

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По материалам kp.ru.