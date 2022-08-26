Стальной пресс и сочный бюст: постройневшая Седокова похвасталась фигурой в бикини

Певица показала, каких результатов добилась тренировками.
Анна Седокова. Фото: соцсети

Анна Седокова. Фото: соцсети

За последние несколько месяцев Анна Седокова немного набрала вес. Заметив это, экс-солистка «ВИА Гры» взяла себя в руки, села на диету и занялась спортом. 

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Результаты ограничений в питании и тренировок не заставили себя долго ждать. За месяц Анна похудела на пять килограммов. 

Артистка похвасталась своими достижениями, опубликовав горячее фото. На снимке она позировала в ярко-розовом купальнике у зеркала.

«Это я только что. И я еще в середине пути. Но я знаю, что не должна подвести себя», — поделилась Седокова.

Анна Седокова. Фото: соцсети

Напомним, сейчас Анна живет в США вместе с детьми и мужем Янисом Тиммой. Пара снимает роскошную виллу в Майами.

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