Стала известна настоящая цель приезда Аллы Пугачевой в Москву

По слухам, семейство Аллы Пугачевой присматривает виллу в Израиле. Удовольствие это не из дешевых. Да и образование двух детей влетит за рубежом в копеечку.

Еще по одной из версий, Пугачева прилетела в том числе, чтобы подзаработать. Не исключено ее выступление на корпоративе у одного из олигархов, сообщает телеграм-канал «Только никому».

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Напомним, что спустя полгода Алла Пугачева объявилась в России. Ранее она говорила, что ее дети, Гарри и Лиза, пойдут в третий класс именно в родной стране. Они учатся в Первой московской гимназии.