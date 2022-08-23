«Сразу везу в Дагестан»: Курбан Омаров воссоединился с возлюбленной и готовится к свадьбе

Бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, поделился прекрасной новостью с подписчиками: он воссоединился с девушкой после разрыва и везет ее к себе на родину, в Дагестан.
Вероятно, Курбан Омаров настроен решительно, раз решил представить избранницу родне.
В микроблоге он поделился совместным снимком с возлюбленной — красавицей-блондинкой с прозрачными глазами.
«Поймал. И сразу везу в Дагестан, чтоб поняла серьезность моих намерений и посмотрела домик в горах, где будет жить, если еще раз от меня уйдет», — рассказал под фото Курбан Омаров.
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Напомним, с этой девушкой Курбан Омаров встречался после развода с Ксенией Бородиной. Их отношения продлились какое-то время, затем пара распалась. Недавно Курбан осознал, что потерял. В микроблоге он молил возлюбленную вернуться к нему и обещал жениться. Девушке Курбана 20 лет, ему 25 августа исполнится 42.