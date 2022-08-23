«Сразу везу в Дагестан»: Курбан Омаров воссоединился с возлюбленной и готовится к свадьбе

Бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, поделился прекрасной новостью с подписчиками: он воссоединился с девушкой после разрыва и везет ее к себе на родину, в Дагестан.

Вероятно, Курбан Омаров настроен решительно, раз решил представить избранницу родне.

В микроблоге он поделился совместным снимком с возлюбленной — красавицей-блондинкой с прозрачными глазами.