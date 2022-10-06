Спасибо папе: Лизу и Гарри Галкиных начали травить в школе

Алла Пугачева вместе с двойняшками Лизой и Гарри уехала из страны, предварительно забрав документы из школы. Это подтвердила ее подруга Любовь Аксенова. Причиной скорого отъезда, по словам приятельницы, стала неблагоприятная обстановка в школе. Дело в том, что из-за поведения главы семьи, шоумена Максима Галкина*, дети попали в неоднозначную ситуацию.

«Пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, поджучивать. Потому что у нас есть люди очень добрые, а есть не очень добрые», - рассказала сайту News.ru Аксенова. – «А где твой папа, а что?». Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, злые языки страшнее пистолета. А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают».