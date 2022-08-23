«Спасибо!»: Максим Галкин вышел на польскую сцену в сине-желтом костюме

Максим Галкин продолжает гастролировать по Европе. Шоумен оставил семью в Юрмале, а сам направился в этот раз в Польшу. Здесь у него несколько выступлений, и кадры с одного из них он показал в своем микроблоге.
«Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!» - написал артист.
На кадрах видно, что Галкин вышел на сцену в сине-желтом костюме. Таким образом муж Пугачевой выразил поддержку другой стране, сторону которой занимает с 24 февраля. Он не раз выступал с критикой родины, и теперь его карьера в России клонится к закату.