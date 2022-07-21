«Спасибо любимым зрителям за эти четыре счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»

Актриса Кристина Орбакайте в «Телеграм» сообщила, что завершился ее четвертый театральный сезон в «Современнике».
«Спасибо нашим любимым зрителям за эти четыре счастливых года».
Как отметила Орбакайте, она отыграла четвертый сезон спектакля «Двое на качелях» в театре «Современник» с замечательным партнером Кириллом Сафоновым. «Я думаю, что не за горами пятый сезон нашего спектакля. Всем огромное спасибо за ваши аплодисменты, за ваш смех, за ваши теплые слезы», - заметила Орбакайте.
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Напомним, что спектакль «Двое на качелях» в «Современнике» пользуется огромной зрительской любовью. На постановке практически всегда аншлаги.