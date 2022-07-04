«Спасибо, любимая жена!»: Влад Топалов обратился к Регине Тодоренко с поздравлениями

Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе уже пять лет. Они познакомились в 2017-м во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард», где сыграли пару влюбленных. А три года назад сыграли красивую свадьбу в Италии. Сейчас пара ждет второго ребенка, но глава семьи не забыл о годовщине и обратился к беременной жене с поздравительными речами.

«Это классный путь! Интересный, яркий, трогательный, и, конечно, иногда нелегкий, но от этого еще более интересный и крутой! Спасибо богу, что хранит нас и дает нам силы и смирение! Спасибо, любимая жена, за тебя. Знаю, как тебе со мной повезло! Мне с тобой не меньше!» - написал артист.

Тодоренко с Топаловым улетели в США, чтобы стать родителями там. Роды должны начаться со дня на день, и будущая мама всячески старается ускорить процесс встречи с малышом, рассказывая об этом подписчикам в Telegram.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Смотрите также