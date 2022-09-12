«Сожаления о смерти старухи Елизаветы у меня нет»: Гордон назвала королеву «стальной бабусей»

Как отметила Гордон, однажды королевская семья посетила одну из школ. Детей заставили целовать белый башмак королевы. Потом десять детей забрали. Многие из них умерли. Один из выживших хотел позже рассказать о зверствах, но неожиданно заболел и умер. Королева Елизавета II за этот свой поступок так и не извинилась.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. В Великобритании в связи с этим объявлен десятидневный траур.