«Сожаления о смерти старухи Елизаветы у меня нет»: Гордон назвала королеву «стальной бабусей»

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» негативно отозвалась о покойной королеве Великобритании Елизавете II.
«Никакого сожаления о смерти старухи Елизаветы у меня нет. Достаточно одной истории, чтобы понять суть этой стальной бабуси и без сожаления забыть ее. Год назад в Канаде были найдены сотни захоронений детей в канадских школах. Это были дети коренных народов, которых насильно забирали из семей и «перевоспитывали». Королева «воцерковляла» детей за счет казны «короны». Питались дети плохо, их били и насиловали».
Как отметила Гордон, однажды королевская семья посетила одну из школ. Детей заставили целовать белый башмак королевы. Потом десять детей забрали. Многие из них умерли. Один из выживших хотел позже рассказать о зверствах, но неожиданно заболел и умер. Королева Елизавета II за этот свой поступок так и не извинилась.
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Напомним, что Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. В Великобритании в связи с этим объявлен десятидневный траур.