«Создается мнение, что она изгой!»: Поргина вступилась за дочку Марка Захарова на фоне скандала в «Ленкоме»

Александра Захарова уверяет, что она единственная кто хранит память о ее легендарном отце. Доходит до того, что актриса за свой счет облагораживает портрет Марка Захарова. Он расположен как раз напротив театра «Ленком».

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«Знаете, восстановила вот этот портрет Марка Анатольевича. И хочу покрасить держатель для света, чтобы не ржавел», - говорит Александра Захарова.

Актрису поддерживает вдова Николая Караченцова. Так, Людмила Поргина заверила, что в театре к дочери Марка Захарова отнеслись пренебрежительно.

«Нельзя обижать детей великих артистов. Она сыграла массу ролей, она восстановила спектакль после смерти Марка Анатольевича. Она ему верна. Понимаете! Она продолжение его крови, его генов. Создается впечатление, что она изгой», - сетует Поргина.

По материалам программы «Ты не поверишь!» на НТВ