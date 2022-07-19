«Я была нетерпима»: Татьяна Брухунова объяснила, почему родила сына после тридцати лет

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в марте этого года отметила свой 33-й день рождения. Сыну молодой женщины, который родился в один день с мамой — 13 марта, исполнилось два года.
Судя по всему, Татьяна Брухунова хотела бы стать матерью несколько раньше, чем в 31 год. В микроблоге она призналась, что только недавно поняла, почему столь прекрасное, как рождение сына, случилось после ее тридцати лет.
Татьяна Брухунова уверена, что на это повлияло ее тогдашнее состояние души.
«Когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась. Сейчас я абсолютно сбалансирована с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, как хотела обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен», — поделилась в микроблоге Татьяна Брухунова.
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