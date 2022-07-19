«Я была нетерпима»: Татьяна Брухунова объяснила, почему родила сына после тридцати лет

Жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в марте этого года отметила свой 33-й день рождения. Сыну молодой женщины, который родился в один день с мамой — 13 марта, исполнилось два года.

Судя по всему, Татьяна Брухунова хотела бы стать матерью несколько раньше, чем в 31 год. В микроблоге она призналась, что только недавно поняла, почему столь прекрасное, как рождение сына, случилось после ее тридцати лет.

Татьяна Брухунова уверена, что на это повлияло ее тогдашнее состояние души.