«Союзмультфильм» назвал дату прощания с Леонидом Шварцманом и место, где его похоронят

Стало известно, что церемония прощания со знаменитым художником-мультипликатором и режиссером Леонидом Шварцманом состоится 5 июля, в 12.40, в Доме кино. Решено также, где будет похоронен «папа Чебурашки» в селе Заречье Киржачского района.

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Напомним, Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни 2 июля. Его знали как выдающегося режиссера и художника-мультипликатора. Леонид Шварцман запомнился такими мультфильмами, как «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Осторожно, обезьянки!» и другими работами. О месте прощания и захоронения легендарного художника сообщает Телеканал «360».

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