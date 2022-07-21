«Совсем крыша поехала»: Бритни Спирс снялась в постели полностью обнаженной

В последнее время Бритни Спирс известна не своим вокалом, а провокационными снимками. Многие пользователи критикуют звезду за пикантные фото, однако она не обращает на это внимания и публикует в соцсетях новые порции горячих кадров.

На одном из них артистка запечатлелась обнаженной в постели. Она повернулась к камере спиной, прикрыв ягодицы смайликом в виде сердечка.

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