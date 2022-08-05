«Советские песни с фальшью»: почему Кузнецов решил создать «Ласковый май»

При этом Кузнецов рассказывал, что прослушивал многих ребят. «Из музыкальных школ. Из нормальных семей. Мой друг Слава Пономарев предложил мне Юрку Шатунова. У других не хватало правды в исполнении. Хрипоты», - рассказывал Сергей Кузнецов.

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Напомним, что именно Сергей Кузнецов написал основные хиты для группы «Ласковый май». Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет.