«Советские песни с фальшью»: почему Кузнецов решил создать «Ласковый май»

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, почему решил создать в свое время группу «Ласковый май».
«Идея в голову пришла в 15 лет. Куда не посмотри – кругом советские песни с фальшью. Была ниша, которую надо было заполнить. А все остальное я делал уже интуитивно. Искал вокалиста. Именно вокалиста 12 лет. Вот так и получилось».
При этом Кузнецов рассказывал, что прослушивал многих ребят. «Из музыкальных школ. Из нормальных семей. Мой друг Слава Пономарев предложил мне Юрку Шатунова. У других не хватало правды в исполнении. Хрипоты», - рассказывал Сергей Кузнецов.
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Напомним, что именно Сергей Кузнецов написал основные хиты для группы «Ласковый май». Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет.