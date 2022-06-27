Соседов сравнил Шатунова с Бузовой

Известный журналист Сергей Соседов заявил о том, что скоропостижно скончавшийся певец Юрий Шатунов появился на эстраде только потому, что на тот момент времени нужно было показать людям кого-то из народа.

«У него не было музыкального образования, не было великого голоса. На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить. Он был как Бузова современная. Посредственность», — заявил он Teleprogramma.pro.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также