Соседов озвучил имя человека, которому Лобода обязана известностью в России

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro назвал человека, благодаря которому об украинской певице Светлане Лободе узнали в России.
«Она стараниями Нателлы Крапивиной попала в поток. Обязана на 90 процентов ей своей известностью в России. Нателла подобрала ей репертуар, аранжировщиков, авторов, творческие костюмы, придумала речитативы в песнях. До этого ничего у нее не было».
По словам Соседова, Крапивина сама ушла от Лободы.
«Нателла — креативная и талантливая женщина. Лобода выполняла ее задачи. Крапивина ушла, потому что Лобода достигла своего потолка. Это был ее творческий предел. Выше в будущем Лобода уже не пойдет. У Лободы скабрезные тексты. Это ее потолок. Развиваться Лободе больше некуда. Она достигла максимума своих возможностей. Лобода не сможет уже двигаться вперед», — заявил Соседов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Крапивина в свое время со скандалом уходила от Лободы. Причиной стал музыкант Филипп Киркоров, за которого неожиданно заступилась украинская певица после гей-скандала.