Соседов озвучил имя человека, которому Лобода обязана известностью в России

По словам Соседова, Крапивина сама ушла от Лободы.

«Нателла — креативная и талантливая женщина. Лобода выполняла ее задачи. Крапивина ушла, потому что Лобода достигла своего потолка. Это был ее творческий предел. Выше в будущем Лобода уже не пойдет. У Лободы скабрезные тексты. Это ее потолок. Развиваться Лободе больше некуда. Она достигла максимума своих возможностей. Лобода не сможет уже двигаться вперед», — заявил Соседов.

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Напомним, что Крапивина в свое время со скандалом уходила от Лободы. Причиной стал музыкант Филипп Киркоров, за которого неожиданно заступилась украинская певица после гей-скандала.