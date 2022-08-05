Соседов - о баснословных доходах Вайкуле: «Зарабатывают, а потом гадят здесь»

Сергей Соседов прокомментировал сообщение о том, что только за прошлый год Лайма Вайкуле заработала порядка 390 миллионов рублей в нашей стране. При этом хейтеры подметили, что латвийская певица пытается усидеть на двух стульях.
Музыкальный критик, говоря о 68-летней Лайме Вайкуле, которую всегда с теплом принимали в России, намекнул, что если бы артистку перестали приглашать на концертные площадки, то она, скорее всего, сидела бы на родине, выступая в полупустых залах.
«Они, да, зарабатывают, а потом гадят здесь. Пусть Лайма Вайкуле зарабатывает у себя в Латвии. Много ли она там заработает? Она говорит, что европейская артистка, но в Европе тоже не нужна никому, кроме разве что русских диаспор.
Но нет, она приезжает... Эта артистка уже давно себя скомпрометировала. Я считал Лайму умной женщиной, но это оказалось не так, к сожалению», — говорил Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro.