Соседов - о баснословных доходах Вайкуле: «Зарабатывают, а потом гадят здесь»

Сергей Соседов прокомментировал сообщение о том, что только за прошлый год Лайма Вайкуле заработала порядка 390 миллионов рублей в нашей стране. При этом хейтеры подметили, что латвийская певица пытается усидеть на двух стульях.

Музыкальный критик, говоря о 68-летней Лайме Вайкуле, которую всегда с теплом принимали в России, намекнул, что если бы артистку перестали приглашать на концертные площадки, то она, скорее всего, сидела бы на родине, выступая в полупустых залах.