Соседов назвал отщепенцами уехавших звезд и призвал предать их анафеме

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro назвал отщепенцами уехавших звезд.
«Они отщепенцы, потому что уехали. Они не должны быть героями. Герои те, кто здесь, кто остался, кто трудится на благо страны. Люди — это те, которые помогают нуждающимся, а не те, которые бегут. Пятая колонна не может быть идеализирована. Она должна быть предана анафеме. Вся эта шушера, которая уехала и непристойно говорит о России. Это должно быть порицаемо. Они никакие не герои».
Как отметил Соседов, сбежавшие показали свое малодушие. «Это антипатриотизм. Черная неблагодарность. Страна дала им славу, успех и деньги. Они — недостойные люди. О них надо говорить, как о недостойных людях», — заметил Соседов.
Напомним, что Сергей Соседов — один из ведущих музыкальных критиков в стране. Он участник многих программ, посвященных шоу-бизнесу.
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