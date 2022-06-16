Соседов назвал отщепенцами уехавших звезд и призвал предать их анафеме

Как отметил Соседов, сбежавшие показали свое малодушие. «Это антипатриотизм. Черная неблагодарность. Страна дала им славу, успех и деньги. Они — недостойные люди. О них надо говорить, как о недостойных людях», — заметил Соседов.

Напомним, что Сергей Соседов — один из ведущих музыкальных критиков в стране. Он участник многих программ, посвященных шоу-бизнесу.

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