«Сомневались до последнего»: экс-солистка «Тутси» Ярославская — о смерти Пьера Нарцисса

Певица Леся Ярославская, известная как экс-солистка группы «Тутси», призналась, что очень тяжело переживает смерть Пьера Нарцисса. Леся рассказала, что они дружили семьями и что Пьер очень любил свою дочь Каролину:

«Как он любил Каролину, это просто невероятно. Сколько он выделял ей любви и внимания, как он ей гордился, называл своей королевой. Когда Каролина выходила на сцену, он вскакивал с места и кричал: «О, моя королева, моя красавица».

Ярославская назвала Пьера Нарцисса ярким, неординарным и талантливым артистом, сообщает Телеканал «360».

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