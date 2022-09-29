Солнцев высказался об измене мужа Нюши с Лопыревой

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев прокомментировал слухи о том, что муж Нюши мог изменить певице с моделью Викторией Лопыревой. Блогер не верит, что так могло произойти.

«Конечно, Лопырева не имеет никакого отношения к этому товарищу, на которого без слез не взглянешь. Кому он нужен? Изменяют вообще с красивыми, мускулистыми чуваками. Но там чувак уже в годах, в возрасте», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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При этом блогер подозревает, что Нюша с мужем намеренно придумали эту историю, чтобы попиариться.