Солнцев рассказал, как Волочкова полезла в штаны к известному певцу

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что у Анастасии Волочковой — проблемы сексуального характера. По словам шоумена, балерина чрезмерно часто меняет мужчин.

«Мне один человек, известный исполнитель народных песен, балалаечник, ложкарь, тоже знатный сказочник, который любит рассказывать про свои романы с очень старыми женщинами, поведал, как однажды приехал в гости к Волочковой, и она стала лезть к нему в штаны.

Он просто офигел, буквально потерял дар речи. У нее бешенство того самого органа!» — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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При этом Солнцев надеется, что Волочкова все же найдет свое счастье и выйдет замуж.