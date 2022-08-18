Собчак заявила, что «Новая волна» потерялась после переезда из Юрмалы в Сочи

По словам Собчак, в этом мистика фестивалей. Они, по ее мнению, не только и не столько про программу и участников, сколько про атмосферу. В Юрмале эта атмосфера, как она заверила, точно была.

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Напомним, что «Новая волна» с 2001 по 2014 год проходила в Юрмале. Фестиваль получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей.