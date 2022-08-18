Собчак заявила, что «Новая волна» потерялась после переезда из Юрмалы в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» заявила, что музыкальный фестиваль «Новая волна», который она вела семь лет, потерял после переезда из Юрмалы в Сочи.
«Не пошло», как говорится. Люди в сланцах и шортах на вечернем концерте, отсутствие атмосферы «богемной вечеринки», черт знает что не срослось, но не срослось. А вот «Кинотавр» в том же Сочи «задышал» полной грудью».
По словам Собчак, в этом мистика фестивалей. Они, по ее мнению, не только и не столько про программу и участников, сколько про атмосферу. В Юрмале эта атмосфера, как она заверила, точно была.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что «Новая волна» с 2001 по 2014 год проходила в Юрмале. Фестиваль получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей.