Собчак тремя словами ответила Соловьеву после его жесточайшей фразы о Пугачевой

Журналистка Ксения Собчак встала на защиту певицы Аллы Пугачевой, по которой прошелся телеведущий Владимир Соловьев.

После того, как Алла Борисовна сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире, Владимир Соловьев сделал репост в телеграм-канале публикации некого блогера, фактически пожелавшего смерти Примадонне.

«Покойся с миром, Алла Борисовна», - прокомментировал блогер высказывание Пугачевой.

Ксения Собчак сделала скрин публикации, давая понять, что Алла Пугачева успеет узнать скорбные новости о своих недоброжелателях.