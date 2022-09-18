Собчак тремя словами ответила Соловьеву после его жесточайшей фразы о Пугачевой

Известная журналистка Ксения Собчак встала на защиту известной певицы Аллы Пугачевой.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: личный архив

Журналистка Ксения Собчак встала на защиту певицы Аллы Пугачевой, по которой прошелся телеведущий Владимир Соловьев.

После того, как Алла Борисовна сформулировала свое отношение к событиям, происходящим в мире, Владимир Соловьев сделал репост в телеграм-канале публикации некого блогера, фактически пожелавшего смерти Примадонне.

«Покойся с миром, Алла Борисовна», - прокомментировал блогер высказывание Пугачевой.

Ксения Собчак сделала скрин публикации, давая понять, что Алла Пугачева успеет узнать скорбные новости о своих недоброжелателях.

Скрин из телеграм-канала Ксении Собчак. Фото: скрин

«Алла Борисовна еще всех вас переживет», - заверила недоброжелателей Ксения Собчак.

Ранее Ксения Собчак заявляла о своем уважении Алле Борисовне после ее заявления и просьбы признать иноагентом.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Алла Борисовна, я вас всегда любила и благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась. Спасибо, что вы честный и порядочный человек. А не просто «гениальная певица», - написала в микроблоге Ксения Собчак.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  