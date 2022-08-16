Собчак отдохнула во Франции в номере за треть миллиона в сути: как он выглядит

Ксения Собчак похвасталась в соцсетях своим роскошным отдыхом с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от Максима Виторгана.

Ведущая арендовала номер в Hotel du Palais Biarritz, здание которого ранее принадлежало жене Наполеона III. Французский император презентовал его своей возлюбленной как знак преданности и любви.