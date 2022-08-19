Собчак объяснила, почему Миронова и Сокурова не признают иноагентами

Как отметила Собчак, эти имена никогда в контексте иноагентов не обсуждались. Сейчас против звезд кто-то устроил вброс, «чтобы другие боялись и трепетали».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что Миронов, Сокуров, а также театральный режиссер Виктор Рыжаков могут пополнить список иноагентов. Причина в получении денег от западных театральных структур, постановка спектаклей и публичные лекции при их финансовой поддержке.