Собчак объяснила, почему Миронова и Сокурова не признают иноагентами

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» опровергла слухи, что актер Евгений Миронов и кинорежиссер Александр Сокуров могут быть признаны в самое ближайшее время иноагентами.
«Миронов и Сокуров в полной безопасности. Миронов - потому что внял совету Володина и съездил в Мариуполь «покаяться», а Сокуров - по причине личного уважительного (несмотря на разницу мнений) отношения президента».
Как отметила Собчак, эти имена никогда в контексте иноагентов не обсуждались. Сейчас против звезд кто-то устроил вброс, «чтобы другие боялись и трепетали».
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Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что Миронов, Сокуров, а также театральный режиссер Виктор Рыжаков могут пополнить список иноагентов. Причина в получении денег от западных театральных структур, постановка спектаклей и публичные лекции при их финансовой поддержке.