Собчак объяснила, почему Миронова и Сокурова не признают иноагентами

Как отметила светская львица, о звездах специально распространяют слухи, чтобы вызвать панику.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» опровергла слухи, что актер Евгений Миронов и кинорежиссер Александр Сокуров могут быть признаны в самое ближайшее время иноагентами.

«Миронов и Сокуров в полной безопасности. Миронов - потому что внял совету Володина и съездил в Мариуполь «покаяться», а Сокуров - по причине личного уважительного (несмотря на разницу мнений) отношения президента».

Как отметила Собчак, эти имена никогда в контексте иноагентов не обсуждались. Сейчас против звезд кто-то устроил вброс, «чтобы другие боялись и трепетали».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что Миронов, Сокуров, а также театральный режиссер Виктор Рыжаков могут пополнить список иноагентов. Причина в получении денег от западных театральных структур, постановка спектаклей и публичные лекции при их финансовой поддержке.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  