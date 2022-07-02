Снова вместе? Гагарина воссоединилась с бывшим мужем

С фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина прожила в браке шесть лет. Они познакомились в 2013 году и вскоре стали супругами. В этом союзе артистка родила дочь Мию, которую до сих пор скрывает от публики.

А в декабре 2020-го супруги официально развелись. Правда, до этого, они уже год не жили под одной крышей. Кроме того, Полина уволила Дмитрия из своей компании.

А накануне экс-супругов заметили вместе. Они посетили мероприятие в Shore House. Пока Полина выступала на сцене, Дмитрий присматривал за их дочкой.

Фанаты в недоумении – Исхаков и Гагарина смогли забыть былые обиды и снова вместе?