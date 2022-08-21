«Сначала думала, что показалось»: Наталья Фриске похвасталась первым зубиком дочки-пухляшки Луны

Сестра ныне покойной Жанны Фриске Наталья радуется, наблюдая за подрастающей малышкой.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья растит дочку Луну. Малышке четыре с половиной месяца.

Как и полагается, у крошки начали прорезываться зубки. Наталье Фриске, обнаружившей у дочери Луны первый зубик, это обстоятельство доставило огромную радость.

В микроблоге она показала малышку, уговорив ее открыть ротик и продемонстрировать, что же там происходит.

«Ну, покажи. Вон там он! Вон он! Зубастик мамин. Дай поцелую», - посюсюкала с малышкой Луной Наталья Фриске.

Затем она поделилась видео из автомобиля. Радостное событие Наталья Фриске решила отпраздновать с родителями.

«Едем к бабушке с дедушкой отмечать первый зубик. Сначала думала, что показалось, а постучала серебряной ложечкой, а там зубик. Ура», - добавила Наталья Фриске.

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Напомним, дочь Натальи Фриске родилась 8 апреля. Молодой маме на тот момент было почти 36 лет.

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