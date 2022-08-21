«Сначала думала, что показалось»: Наталья Фриске похвасталась первым зубиком дочки-пухляшки Луны

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья растит дочку Луну. Малышке четыре с половиной месяца.

Как и полагается, у крошки начали прорезываться зубки. Наталье Фриске, обнаружившей у дочери Луны первый зубик, это обстоятельство доставило огромную радость.

В микроблоге она показала малышку, уговорив ее открыть ротик и продемонстрировать, что же там происходит.