«Сначала думала, что показалось»: Наталья Фриске похвасталась первым зубиком дочки-пухляшки Луны

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья растит дочку Луну. Малышке четыре с половиной месяца.
Как и полагается, у крошки начали прорезываться зубки. Наталье Фриске, обнаружившей у дочери Луны первый зубик, это обстоятельство доставило огромную радость.
В микроблоге она показала малышку, уговорив ее открыть ротик и продемонстрировать, что же там происходит.
«Ну, покажи. Вон там он! Вон он! Зубастик мамин. Дай поцелую», - посюсюкала с малышкой Луной Наталья Фриске.
Затем она поделилась видео из автомобиля. Радостное событие Наталья Фриске решила отпраздновать с родителями.
«Едем к бабушке с дедушкой отмечать первый зубик. Сначала думала, что показалось, а постучала серебряной ложечкой, а там зубик. Ура», - добавила Наталья Фриске.
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Напомним, дочь Натальи Фриске родилась 8 апреля. Молодой маме на тот момент было почти 36 лет.