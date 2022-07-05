«Смогу устроиться официантом, разнорабочим»: Женя Кузин намерен переехать жить в Турцию, чтобы быть ближе к сыну

Жизнь бывшего участника «Дома-2» Евгения Кузина не задалась. В анамнезе у молодого человека два развода, двое детей, отсутствие работы, денег и долги.

Кстати, с последними ему помогли справиться поклонники.

Евгений Кузин однажды воззвал о помощи в соцсети, народ отозвался и накидал ему денег на карту.

«Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов они закрыли, и я становлюсь выездным», — поделился Евгений Кузин в микроблоге.

Стать выездным незадачливому папаше нужно, чтобы увидеться с сыном Митей, который с мамой Ритой Агибаловой и отчимом Павлом Марсо живет на Кипре.

На сам Кипр Кузин не претендует, он планирует перебраться в турецкую Аланью и найти здесь работу. Кузин уверен — он не пропадет.

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