«Стали, как тряпку, полоскать»: известный продюсер — о месте Пугачевой после отъезда в Израиль

Певица Алла Пугачева уже несколько месяцев живет не в России.
Сначала знаменитость провела несколько месяцев в Израиле, поселившись вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой в особняке родственников в Кесарии.
А на днях Алла Пугачева с семьей прилетела в Юрмалу. где арендует роскошную виллу по соседству с особняком Лаймы Вайкуле.
Многие критикуют Аллу Пугачеву за отъезд из России, считая, что она ведет себя неправильно. Ответ тем, кто пытается призвать 73-летнюю Примадонну к ответу, дал концертный директор и продюсер Александр Герасимов. Он дал понять, что наезды на Пугачеву несправедливы и не учитывают масштаб ее личности.
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«Я вообще считаю, что Пугачевой нужно дать паспорт «Гражданин Мир». Она этого заслуживает! И то, что сейчас ее стали, как тряпку, полоскать — недопустимо! Да вы одумайтесь! Сколько этот человек принес стране. И если она уехала, значит, сложилась такая ситуация», — уверен продюсер Александр Герасимов.
По материалам prozvezd.info.