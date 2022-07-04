СМИ: Михаил Ефремов совсем скоро может выйти на свободу

Отбывающий наказание за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов совсем скоро может оказаться на свободе. Артиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы, два из которых почти подошли к концу. Несмотря на оставшийся срок, в окружении звезды активно шепчутся, что он в ближайшее время вернется домой.

Несколько дней назад к Ефремову в колонию ездил его крестный отец. Актер Василий Мищенко отказался раскрывать детали своей поездки. Говорить о возможном освобождении крестного сына он тоже не захотел. Тем не менее, осведомленный инкогнито заверил в беседе с порталом PROZVEZD:

«Мишка наш уже скоро будет здесь. Вот увидите».

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Напомним, заслуженного артиста России Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом. Артист, будучи выпившим, ехал по центру Москвы и, не справившись с управлением, влетел лоб в лоб во встречное авто — фургон Сергея Захарова. Водитель погиб.