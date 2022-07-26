Скучают по замку в Грязи? Галкин и Пугачева развели в Юрмале такой же огород, как в Подмосковье

Певица Алла Пугачева и ее муж, пародист Максим Галкин, уже несколько месяцев не были в своем доме — роскошном замке в подмосковной деревне Грязь.

Вероятно, ностальгия по родным местам и привычка есть летом овощи с собственных грядок заставила звездную пару развести огород и в Юрмале, где они сейчас живут.

В микроблоге Максим Галкин показал теплицы на участке их особняка на Рижском взморье, рассказав, что, как и в Грязи, они с Аллой Борисовной выращивают в Юрмале огурцы, помидоры, кабачки и зелень.