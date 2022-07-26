Скучают по замку в Грязи? Галкин и Пугачева развели в Юрмале такой же огород, как в Подмосковье

Певица Алла Пугачева и ее муж, пародист Максим Галкин, уже несколько месяцев не были в своем доме — роскошном замке в подмосковной деревне Грязь.
Вероятно, ностальгия по родным местам и привычка есть летом овощи с собственных грядок заставила звездную пару развести огород и в Юрмале, где они сейчас живут.
В микроблоге Максим Галкин показал теплицы на участке их особняка на Рижском взморье, рассказав, что, как и в Грязи, они с Аллой Борисовной выращивают в Юрмале огурцы, помидоры, кабачки и зелень.
«У нас, кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое. Посмотрите — огурцы вот такие, потрясающие помидоры — вот они. Здесь у нас цветут сейчас кабачки. Красота невероятная. Смотрите, кабачище здоровый какой. Прямо захотелось даже сделать что-то такое вкусное. Может, даже грузинское блюдо. Кстати!» — провел экскурсию для подписчиков Максим Галкин.
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Напомним, во время жизни в замке в деревне Грязь Максим Галкин часто показывал подписчикам огород, на котором звездная семья выращивала овощи и зелень для своего стола.