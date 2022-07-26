Ксению Собчак уличил в измене муж Константин Богомолов

Журналистка и светская львица Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов, в последнее время дали немало поводов говорить о том, что в их отношениях не все гладко.

Супруги перестали появляться вместе на публике и некоторое время жили по разным странам. Ксения Собчак проводила время с сыном в Израиле и Арабских Эмиратах, а Константин Богомолов продолжал работать в Москве.

Тем самым были спровоцированы слухи о скором разрыве пары, якобы из-за измены Ксении Собчак мужу.

Но на днях пара все-таки воссоединилась, Константин Богомолов присоединился к отдыхающей за границей Ксении Собчак.

В микроблоге он потроллил всех, кто посмел допустить самую нечаянную мыслишку, что жена ему изменила, заявив, что это чистая правда. Богомолов разместил в микроблоге совместное фото с женой и назвал имя того, с кем ему изменила Собчак.