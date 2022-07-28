«Скучает по богатой жизни в России»: Жигалова рассказала, чего Хаматовой не хватает в Латвии

По словам видеоблогера, актриса «сместила повестку».
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» привела фрагмент из интервью актрисы Чулпан Хаматовой, которое она дала западной прессе.

«Чулпан Хаматова продолжает отсиживаться в Латвии и раздавать интервью. Теперь ненародная артистка повестку сместила и уже скучает по хорошей и богатой жизни в России, которой ей не так хватает в Латвии».

Напомним, что в интервью Чулпан Хаматова заявила, говоря о жизни в Латвии: «Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России и, наверное, одной из самых высокооплачиваемых».

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Добавим, что Чулпан Хаматова приняла решение несколько месяцев назад уехать из России. Она обосновалась в экодомике недалеко от столицы Латвии — Риги.

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