«Скоро в третий класс! А она уже и умножает»: Лиза Галкина с белокурой косой до пояса уселась на вилле учить математику

Максим Галкин нашел для дочки Лизы онлайн-занятия, на которых особое внимание уделяется математике. Так, сестренка Гарри, усевшись на кухне юрмальской виллы, занялась подсчетами, умножая в уме. Все уравнения дочка Аллы Пугачевой щелкала словно семечки. Отец Елизаветы только диву давался. При чем для умножения дочка Примадонны использовала специальную «умную» методику со сложением цифр.
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Поклонники удивились тому, как подросла Елизавета за лето. Дочка певицы может похвастаться белокурой косой до пояса. Девочка обещает стать первой красавицей, когда вырастет. Фанаты уверены, что Примадонне еще придется отбиваться от кавалеров, которые захотят ухаживать за ее дочерью.
«Скоро в третий класс! А она уже умножает», «Растят маленьких гениев», «Такая умничка», «К школе пора вспомнить таблицу умножения», «Математика везде и всюду», «Отличница!» - пишут фолловеры.