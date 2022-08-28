«Скоро в третий класс! А она уже и умножает»: Лиза Галкина с белокурой косой до пояса уселась на вилле учить математику

Максим Галкин нашел для дочки Лизы онлайн-занятия, на которых особое внимание уделяется математике. Так, сестренка Гарри, усевшись на кухне юрмальской виллы, занялась подсчетами, умножая в уме. Все уравнения дочка Аллы Пугачевой щелкала словно семечки. Отец Елизаветы только диву давался. При чем для умножения дочка Примадонны использовала специальную «умную» методику со сложением цифр.

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