Скоро на всех экранах страны: сбежавшая из России Чулпан Хаматова появится в новом фильме

Актриса Чулпан Хаматова сбежала из страны этой весной, осудив страну на фоне происходящего. Также звезда открестилась от звания народной артистки, которым ее удостоили за работу в стране.

После такого многие деятели выступили за отмену всех проектов и спектаклей с Хаматовой, призвав запретить ей сниматься и играть на родине.

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