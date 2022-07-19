Скоро на всех экранах страны: сбежавшая из России Чулпан Хаматова появится в новом фильме

Актриса Чулпан Хаматова сбежала из страны этой весной, осудив страну на фоне происходящего. Также звезда открестилась от звания народной артистки, которым ее удостоили за работу в стране.
После такого многие деятели выступили за отмену всех проектов и спектаклей с Хаматовой, призвав запретить ей сниматься и играть на родине.
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Между тем, Минкульт страны выдал разрешение на прокат фильма с Чулпан Хаматовой «Просточеловек», сообщили «Известия». Премьера состоится в августе, а прокатное удостоверение было выдано в апреле, уже после скандальных выходок Хаматовой.