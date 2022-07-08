Сколько зарабатывала Анна Кошмал за съемочный день в «Сватах»

Актриса Анна Кошмал не так давно в интервью украинской прессе озвучила свои гонорары за съемки в сериале «Сваты», а также в других проектах, где она играла важные роли.

Как выяснилось, за один съемочный день звезда картины получала 350-400 долларов. Это неплохой заработок для еще достаточно молодой актрисы.

К примеру, несколько лет назад она снялась за один год сразу в восьми сериалах.

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Напомним, что недавно Анна Кошмал заявила, что никогда не сыграет больше в кино с участием российских актеров. Звезда «Сватов» прекратила все отношения с Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко.

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