Сколько стоит квартира Аллы Пугачевой в Филипповском переулке

В этом же доме у Примадонны есть собственное машиноместо и некое строение в 13 квадратных метров. Скорее всего, некая кладовка. Кадастровая стоимость обоих объектов недвижимости - около 3,5 миллионов рублей.

Что касается стоимость квартиры, то ее кадастровая стоимость чуть превышает 220 миллионов рублей. Впрочем, рыночная цена несколько другая. Апартаменты в Филипповском переулке похожей площади сейчас стоят не меньше 300 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Алла Пугачева вместе со своей семьей уже несколько месяцев не появлялась в России. За ее квартирой в центре столицы, скорее всего, присматривает внук музыкант Никита Пресняков. Там же останавливается во время посещений столицы старшая дочь Кристина Орбакайте.